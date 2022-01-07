شاهد .. لأقوياء الملاحظة والتركيز.. هذا الطفل الوسيم أصبح اليوم من أشهر الفنانين..وزوجته إعلامية شهيرة جدا ووالديه فنانيين كبار .. اتفرج من يكون ؟

انت الان تتابع خبر لأقوياء الملاحظة والتركيز.. هذا الطفل الوسيم أصبح اليوم من أشهر الفنانين..وزوجته إعلامية شهيرة جدا ووالديه فنانيين كبار .. اتفرج من يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة تعود إلى أيام الطفولة لفنان مصري شهير،

حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

أنه الفنان ” عمرو محمود ياسين ” الذي نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلّق عليها وقال: «وأنا طفل، في العاشرة من عمري ذكريات»، ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال عدد من التعليقات.



وتحدث «عمرو» خلال لقاء تلفزيونى عن قصة حبه بالإعلامية آيات أباظة قبل الزواج منها والتى بدأت خلال المرحلة الثانوية مدرسة الحرية الثانوية بالدقى وكيف تزوجا وأنجبا إبنهما الأول “محمود” وأيات لا تزال في مرحلة الدراسة الجامعية.

ثم أنجبا إبنتهما “علياء” التى تشبه والدها في الشكل وفي الطباع إلي حدٍ كبير.