شاهد .. فاجعة تهز الاراضي السورية والوطن العربي... مصير مؤلم لنجم مسلسل الهيبة (تيم الحسن) .. والحزن يجتاح الجماهير ! اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر فاجعة تهز الاراضي السورية والوطن العربي... مصير مؤلم لنجم مسلسل الهيبة (تيم الحسن) .. والحزن يجتاح الجماهير ! اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان السوري تيم حسن جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتمـاعي بعد نشـره صورته الاخيرة بإطـلالة صادمـة.

في التفاصـيل ، نشر الفنان السوري تيم حين عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستـجرام صورة جديدة لها بوجه منتفخ والدماء تملئ وجهه من كواليس تصـوير إحدى حلقاته من مسلـسل " الهيبة " جبل وكتــب قائلا " انتصـفت حلقات ‫الهيـبة جبل‬ آرائكن؟ وتوقـعاتكم للي رح يصير بجبل و الهيبة؟"

من جهة أخر ى ، أطلق الفنان تيم حسن مسلسله الشهير " الهيبة " بجزئه الاخير قبل عدة أسابيع قليلة على شاشة التلفاز وتضمن أحداث فريدة وجديدة من نوعها لا سيما انه الجزء الاخير من العمل الذي استمر لأكثر من 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن الفنان السوري تيم حسن ، ممثل من مواليد عام 1976 بدايته الفنية عام 2000.

ظهر نجاحه في مسلسل الملك فاروق عام 2007 الذي حقق نسبة مشاهدة عالية عند عر ضه على قناة إم بي سي 1، واشتر ك من بعده بعدد كبير من أعمال الدراما وكون ش هرة على مستوى الوطن العربي