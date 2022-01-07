شاهد .. اليكم افجر ثلاث فضائح مخلة في حياة الفنانة (معالي زايد).

انت الان تتابع خبر اليكم افجر ثلاث فضائح مخلة في حياة الفنانة (معالي زايد). والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قدمت الفنانة المصرية معالي زايد، العديد من الأدوار المهمة والمثيرة، في الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت من أهم وأشهر أفلامها: «السكاكيني»، و«الشقة من حق الزوجة» و«السادة الرجال» و«الصرخة» و«البيضة والحجر».

وعلى المستوى الدرامي كان من أشهر مسلسلات معالي زايد: «حلم الجنوبي» و«الحاوي» و«حارة الطبلاوي» و«الدم والنار» و «موجة حارة».

ومن بين أعمالها التي تخطت 100 عملا سينمائيا ودراميا، كان هناك فيلمًا قضى على أحلامها، وأبعدها عن السينما 4 سنوات، وأصابها بحالة من الاكتئاب وزيادة في الوزن لم تفارقها حتى وفاتها.

ذلك الفيلم هو «أبو الدهب»، الذي شاركها في بطولته الفنان أحمد زكي والفنان ممدوح عبد العليم، وهو من تأليف سمير عبد العظيم، وإخراج كريم ضياء الدين.

معالي زايد، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الإغراء في السينما المصرية،لاحقتها العديد من الفضائح التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية والفنية والاجتماعية، المصرية.

الغريب أن أغلب تلك الفضائح كانت جـ.نــسـ.ية ومتعلقة بمشاهد لها في أفلام قامت بالمشاركة فيها وعرضت على الرقابة قبل أن تعرض في دور السينما، ومن هذه تلك الفضائح :

الفضيحة الأولى

أولى فضائح الفنانة المصرية معالي زايد، كانت في مشهد جمعها بمواطنها الفنان يحيى الفخراني في فيلم «للحب قصة أخيرة»، وهو من إخراج رأفت الميهي.

وبسبب هذا المشهد، دخلت معالي زايد في دائرة الاتهام بالفعل الفاضح، حيث كان المشهد جريء للغاية.

الفضيحة الثانية

أما المشهد الثاني فجمعها بالفنان ممدوح وافي في فيلم «أبو الدهب» الذي شاركت الفنان أحمد زكي بطولته، وقد أثار المشهد حفيظة أحد المحامين الذي طالب بمحاكمة معالي زايد طبقاً لقانون الآداب، وانتهى الجدل بقرار المحكمة حفظ القضية.

الفضيحة الثالثة .

الفضيحة الثالثة لم تكن متعلقة بمشهد في فيلم سينمائي، وإنما بفيديو جنسي صريح مع الفنان فاروق الفيشاوي، وقيل وقتها أن هذا الفيديو كان سببا رئيسيا لانفصال الفيشاوي عن زوجته سهير رمزي.

ووقتها نفى الفيشاوي صحة هذا الفيديو وقال إنه مفبرك، ولكن الأمر الأكيد هو انتشار تسجيل صوتي لمعالي والفيشاوي وهما يتبادلان السباب والشتائم والألفاظ النابية، وانتشر هذا التسجيل في أواخر التسعينيات.

تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين: الأولى كانت من مهندس ولم تستمر الزيجة سوى 3 سنوات فقط، أما الزيجة الثانية والأكثر جدلًا فقد كانت من طبيب تعرفت عليه أثناء الخضوع لأحد العمليات الجراحية.