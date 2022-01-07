شاهد .. طلق مي عز الدين لأجلها.. اتفرج زوجة محمد زيدان ذات الملامح الأوروبية.. وجمالها خرافي.. سبحان الخالق.

انت الان تتابع خبر طلق مي عز الدين لأجلها.. اتفرج زوجة محمد زيدان ذات الملامح الأوروبية.. وجمالها خرافي.. سبحان الخالق. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يثير ظهورهما في كل فعالية جدلًا، بسبب توافقهما وانسجامهما بشكل يلفت النظر؛ فقد أصبح لاعب كرة القدم الشهير محمد زيدان، وزوجته ميناس نموذجًا للأناقة.

خطفت ميناس الأنظار في إطلالتها الأخيرة في لقاء جمعها بزوجها في تلفزيون اليوم السابع وزادت التكهنات حول جنسيتها، كونها تحمل ملامح أوروبية، وجسدًا رياضيًا أقرب إلى الأجنبيات، غير أنها مصرية الجنسية، بل قارنها البعض بالفنانة مي عزالدين زوجة اللاعب التي تسبقها.

وقال النجم محمد زيدان، خلال اللقاء، إن زوجته تتعرض للمعاكسات بشكل متكرر، ولكنه يتعامل مع الامر بتوجيه اللوم لها هى، وليس للشخص، على الجانب الاخر تحدثت زوجته ميناس عن عدم ممانعتها لالتقاط المعجبات للصور مع زيدان فى أى مكان يذهبا إليه، بل هى من تنبه إلى أن هناك احد من جمهوره يريد التقاط صورة معه.

كما تحدث زيدان وزوجته عن أقرب الأصدقاء، والذين يتجمعون معهم باستمرار، فعلى سبيل المثال من الوسط الرياضى متعب وزوجته يارا نعوم، والحضرى وأسرته، والإعلامى سيف زاهر وأسرته، وحازم إمام وزوجته.

أما من الوسط الفنى فذكر زيدان، أن النجم أمير كرارة هو الأقرب له، ويحرص على الالتقاء به بين الحين والآخر.

وتقول ميناس: "زيدان عصبي جدًا تجاه كرة القدم، كما أنه أحيانًا ما يحطم أشياء في البيت بسبب حرصه على اللعب مع ابننا"، بل وتحرص هي نفسها على مشاركتهما اللعب في الكثير من الأوقات.

وارتبط زيدان بزوجته ميناس بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، والتي أنجب منها مولوده، وقد نفى كونها سببًا في انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين، والتي ارتبط بها لمدة 4 أشهر وبعدها انفصلا.

وقال اللاعب المصري محمد زيدان إن الانفصال عن الفنانة مي عز الدين كان لأسباب عدة من بينها اختلاف الآراء، وطبيعة عمل الفنانة، إضافة إلى إقامته في ألمانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية أوضح زيدان أنه ما يزال يرتبط بعلاقة طيبة مع مي، وأن الانفصال جرى بطريقة لائقة جدا.

ويعد النجم محمد زيدان، واحدًا من أبرز الأسماء التى لا ينساها الجمهور المصرى، أبدًا حتى بعد اعتزاله لكرة القدم، فمازالت الجماهير تتابع اخباره، وتتبع خطواته، حتى اليوم.