شاهد .. بأجرأ اطلالة على الإطلاق... رهف القنون تتخلى عن آخر قطعة ملابس وتصدم الجمهور السعودي .

انت الان تتابع خبر بأجرأ اطلالة على الإطلاق... رهف القنون تتخلى عن آخر قطعة ملابس وتصدم الجمهور السعودي . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفتاة السعودية رهف القنون متابعيها بعد ان نشرت صورة لها وهي بلا ملابس في حوض الاستحمام وتحتسي كأساً من الخمر متحدية قيم المجتمع السعودي المسلم .

وقد ظهر جسد رهف القنون كاملاً مغطى بالصابون وببعض العبارات التي سترت عورتها التي طالما كانت تبرزها امام الجمهور خاصة منطقتي الصدر والمؤخرة .

يشار الى ان رهف القنون فتاة سعودية تمردت على قيم المجتمع السعودي واعلنت ارتدادها عن الاسلام، ولجأت الى كندا التي منحتها جنسيتها .

واشتهرت رهف القنون بدفاعها عن الشواذ جنسياً الخارجين عن الفطرة الانسانية، والذي لا يشبوهن اي مخلوق على الارض ، وكما يرى مغردون :"بل لا يشبهون الحيوانات التي تعيش على الفطرة التي خلقها الله عليها ولا تتحداها او تخرج عليها ".

وتثير رهف القنون ردود فعل غاضبة تنهال عليها على صفحات السوشل ميديا التي لا تتوانى عن وصفها بأقذع الكلمات، وتتهما بالردة وطالب بعضهم بتنفيذ الحد عليها .

يشار الى ان رهف القنون اعلنت مؤخرا انها على علاقة مثلية شاذة بصديقة، وان هناك انباء عن دخولها عالم الاباحية .