شاهد .. ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي تثير جنونه بهذه الصور الفاضحة التي نشرتها في اول ظهور بعد طلاقهما

انت الان تتابع خبر ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي تثير جنونه بهذه الصور الفاضحة التي نشرتها في اول ظهور بعد طلاقهما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لفتت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي الأنظار، بنشاطها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها الانفصال عن زوجها السابق.

حرصت ندى الكامل على نشر العديد من الصور والفيديوهات للتأكيد على عدم تأثرها بالانفصال عن أحمد الفيشاوي.

ظهرت سيدة الأعمال وزوجة أحمد الفيشاوي السابقة وهي تؤدي تدريبات الرقص، إلى جانب استعراض رشاقتها، وهي الصور والفيديوهات التي صاحبها تعليقات أكدت فيها على فخرها بجمالها.

يذكر أن ندى الكامل أعلنت الأسبوع الماضي انفصالها عن أحمد الفيشاوي، في رسالة مطولة نشرتها عبر Instagram، أكدت خلالها على اعتزازها به كصديق، وعدم قدرتها على الاستمرار في علاقتهما كزوجين، ليتم الطلاق بعد زواج دام 4 سنوات.