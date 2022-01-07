شاهد .. افجر اطلالة في الكون.. هند القحطاني تشعل الأجواء بفيديو فاضح للغاية.

انت الان تتابع خبر افجر اطلالة في الكون.. هند القحطاني تشعل الأجواء بفيديو فاضح للغاية. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت النجمة السعودية هند القحطاني، أجواء مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو جريء جدا لها.

وتبادل رواد منصات التواصل، مقطع الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات تضمنت بعضها الإعجاب والتغزل بهند القحطاني، والبعض الآخر احتوت على هجوم وانتقادات لها.

الفيديو نشرته في بداية الأمر النجمة السعودية، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وظهرت هند القحطاني، في الفيديو وهي ترتدي سروالا رياضيا ضيقا وكروب توب باللون الأسود، وتعمدت استعراض جسمها.

وعلقت الفاشينيستا السعودية، على الفيديو متوجهة بسؤال لمتابعيها جاء فيه: “تنصحوني أرجع أنحف”؟.

وفي وقت سابق صدمت النجمة السعودية، هند القحطاني ، الجمهور بعد أن فجرت فضيحة من العيار الثقيل عن قيامها بعلاقات متعددة مع الرجال من دون زواج بسبب وجودها في أميركا.

جاء ذلك خلال رد هند القحطاني، على تعليق إحدى متابعاتها على منصات التواصل الاجتماعي، التي قالت فيه: “هذا منظر وحدة كانت مقهورة. كل ذي الرموش والمكياج معروف إنك كنتِ متمردة وعندك استعداد للانحراف وجالسة تخططين له”.

لتقوم هند بالرد بطريقة صادمة قائلة: “رداً على كلمة انحراف يا منحرفة الفكر والسوية أنا في أميركا أقدر أشرب الخمر إلى أن أفقد الوعي…أقدر أن أضاجع الرجال متى ما أردت”.

يُذكر أن الناشطة السعودية هند القحطاني، تثير الجدل دائماً بتصريحاتها واطلالاتها التي تستعرض فيها منحنياتها وجمالها، وتعبر من خلالها عن انفتاحها، وتتعرض لهجوم عنيف من قبل بعض المتابعين، خاصة السعوديين.

وكانت قد فاجأت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني الجمهور بظهورها بالنقاب، للمرة الأولى على الإطلاق، ما صدم الجميع حول التزامها الديني واعتزالها النهائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لنجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​هند القحطاني​ وهي ترتدي النقاب.

ولم يعرف إن كانت الصورة قديمة أو جديدة، ولكن تساءل المتابعون عما إذا كانت هند القحطاني تنوي أن تعود إلى لبس الحجاب وتعتزل الفن، أو إذا كانت مجرد مناسبة.