شاهد .. كأنها فلقة قمر.. اتفرج زوجة كاظم الساهر السابقة تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في ظهورها الأول كأنها ملاك من الجنة. | اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها فلقة قمر.. اتفرج زوجة كاظم الساهر السابقة تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في ظهورها الأول كأنها ملاك من الجنة. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداول صورة تعود لزوجة الفنان العراقي كاظم الساهر السابقة، وذلك في حفل زفاف ابنها عمر في أحد الفنادق في الرباط والذي كان قبل أسبوعين من الآن.

أثارت الصورة ضجة واسعة وأبهرت الجميع واشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الشبه الكبير بينها وبين ابنها عمر خصوصاً وأن حفل زفاف ابنها يعتبر هو ثاني ظهور لها، بعدما كانت غائبة عن الأضواء والإعلام .

وكانت قد ظهرت في حفل زفاف ابنها البكر، وسام الساهر، حيث انتشرت حينها صورة جماعية عائلية، تظهر فيها إلى جانب القيصر وولديهما.

يذكر أن كاظم قال خلال استضافته في برنامج "المتاهة" الذي عُرض عبر شاشة mbc وقدمته الإعلامية وفاء الكيلاني، إنّ زواجه المبكر في سن الـ19 عامًا، كان أحد السبب الأبرز الذي دفعه إلى الطلاق حيث لم يكن بالنضج الكافي، كما أن فترة انتشاره وشهرته تسببت في عدم استقراره اجتماعيا، ولم يكن همه وقتها سوى جني المال وشراء منازل لعائلته حتى يكونوا بالمقربة منه.