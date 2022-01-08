شاهد .. تعرف على خفايا وأسرار مشهد البوسة.. الذي تسبب بالعار لحسن يوسف وبسببه طلق لبلبة.. وحرمت الزواج بعده ..وماعلاقة شمس البارودي ؟ تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر تعرف على خفايا وأسرار مشهد البوسة.. الذي تسبب بالعار لحسن يوسف وبسببه طلق لبلبة.. وحرمت الزواج بعده ..وماعلاقة شمس البارودي ؟ تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

زواج حسن يوسف من لبلبة استمر ما يقرب من 8 سنوات بعد قصة حب كبيرة، لبلبة لم تتطرق مرة أخرى في حديثها عن سبب انفصالها عن حسن يوسف

لكنها قد كشفت في لقاءات لها من قبل أن السبب هو قبلة بأحد مشاهدها في فيلم مع حسين فهمي كانت السبب فى طلاقها.



وجمعت قصة حب كبيرة بينها وبين الفنان حسن يوسف، والتي باتت واضحة على شاشات السينما وخلفها، منذ أن وقع بغرامها وحبها منذ النظرة الأولى دون معرفته أنها لبلبة الممثلة، لتقع في حبه هي الأخرى،

وهي بسن الـ17عامًا، ليقررا الزواج وعاشا في سعادة بالغة وحياة هادئة، فكل منهما كان حريصًا على سعادة الآخر، ولم يكدر حياتهما إلا الاختلاف على عملها في السينما، حيث استمر زواجهما قرابة 7 سنوات.

ولكن تحول هذا الحب لفراق وانتهى بالطلاق، وكانت لبلبة قد ذكرت خلال حوار تلفزيوني لها ببرنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه نيشان، وكان يعرض على قناة "الحياة الثانية"، أن السبب الحقيقي وراء طلاقهما هو تلقيها "قبلة"

من الفنان حسين فهمي، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "بنت بديعة"، بعد إصرار وإلحاح من المخرج الراحل "حسن الإمام"، خاصةً أنها تتناسب مع المشهد ولا يكتمل بدونه.



زادت حيرتها لتقرر الاتصال بزوجها لتخبره عما طُلب منها، ليحذرها من القيام بهذا المشهد، وفي حالة قيامها بالمشهد سيرسل لها ورقة الطلاق.



وتابعت: "أمام رفضي لتصوير المشهد، طلب المخرج حسن الإمام الفنانة ناهد يسري لتقديم المشهد بدلاً عني، فشعرت بالتحدي، وقمت بتصوير المشهد بقُبلة حسين فهمي، ووقع الانفصال بيني وبين حسن يوسف بعد زواج استمر 7 سنوات".



ولم تكرر لبلبة الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان حسن يوسف رغم مرور حوالى 45 عامًا على انفصالهما، أما هو فتزوج من المعتزلة الفنانة شمس البارودي.