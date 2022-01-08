شاهد .. اعترافات في غاية الخطورة.. بسمة وهبة: هل صحيح آيتن عامر بنتك من علاقة سرية وليست شقيقتك؟ الفنانة وفاء عامر تبكي بمرارة وتكشف الحقيقة المرة؟

انت الان تتابع خبر اعترافات في غاية الخطورة.. بسمة وهبة: هل صحيح آيتن عامر بنتك من علاقة سرية وليست شقيقتك؟ الفنانة وفاء عامر تبكي بمرارة وتكشف الحقيقة المرة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

انهارت الفنانة وفاء عامر بالبكاء بعد سؤالها عن حقيقة صلة قرابة آيتن عامر بها وما إذا كانت بالفعل أختها أم بنتها، وذلك في لقاء سابق من برنامج شيخ الحارة، مع الإعلامية بسمة وهبة.



وقالت وفاء عامر أن هناك فنانة أكبر منها في السن هي السبب في خروج شائعات أن الممثلة آيتن عامر ابنتها وليست شقيقتها.



وأكدت وفاء أن الطبيب الذي أشرف على ولادة آيتن مازال على قيد الحياة وأوراق المستشفى ومن الممكن العودة لكل ذلك للتأكد.

وأثيرت هذه الشائعة لاتهام وفاء عامر بأنها أنجبت آيتن من علاقة غير شرعية وتزوير أوراقها وجعلها أختها من أبيها لكن تلك الاتهامات لم تستند إلى أي دليل.