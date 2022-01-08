شاهد .. حاول قتل زوجته بالمسدس بعدما كشف خيانتها مع الجرسون فسبقته ووجهت له 21 طعنة .. وما حدث بعد ذلك مرعب للغاية .. اليكم التفاصيل المأساوية التي حدثت لأحد ابطال مسلسل ليالي الحلمية.

انت الان تتابع خبر حاول قتل زوجته بالمسدس بعدما كشف خيانتها مع الجرسون فسبقته ووجهت له 21 طعنة .. وما حدث بعد ذلك مرعب للغاية .. اليكم التفاصيل المأساوية التي حدثت لأحد ابطال مسلسل ليالي الحلمية. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنان القدير عبد العزيز صالح مخيون من مواليد الثالث من يونيو لعام 1943. من مواليد محافظة البحيرة، وقد لاح هوسه بالفن منذ نعومة أظافره.

عشق العزف على الكمان وتعلمه، ولم يتاون أبدًا عن التمثيل على مسرح المدرسة واتسعت شهرته صغيرًا بين أهل الحي ومدرسي وطلبة المدرسة بقدراته الفنية الكبيرة.

عقب حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأثناء ذهابه إلى معهد الموسيقى، اقترح عليه صديق أن يقدم في معهد الفنون المسرحية ويقدم على دراسات حرة بمعهد الموسيقى ليجمع بين موهبتيه في آن واحد. أعجبته الفكرة، ونجح في اختبارات معهد الفنون المسرحية ودرس به.

كون عبد العزيز مخيون عقب تخرجه فرقة مسرحية اسمها الفلاحون وبالفعل قدموا عرضًا بعنوان الصفقة للكاتب الراحل توفيق الحكيم.

وقد توالت الأعمال الفنية والمشاركات للفنان عبد العزيز مخيون حتى الآن، بتاريخ طويل في الوسط الفني لا تشوبه شائبة، ومن أهم أدواره تشخيصه للراحل محمد عبد الوهاب في العديد من الأعمال مثل مسلسل أم كلثوم، ودوره في مسلسل شيخ العرب همام.

​ عبد العزيز تميز بالعديد من الشخصيات، التي شكلت تاريخه الفني، فلا يمكن أن ننسى طه السماحي في مسلسل "​ليالي الحلمية​"، أو وحيد في مسلسل "الشهد والدموع" كما قدم أعمالاً مع كبار المخرجين مثل ​يوسف شاهين​ و​محمد خان​، فكان أداءه المحترف هو سر من أسرار نجاحه وتميّزه.

قصة زواج "عبد العزيز مخيون" ومن هي زوجته الثانية:

في البداية تزوج عبد العزيز مخيون من امرأة تدعى منحة البطراوي، وقد أنجب منها 5 أبناء وهم مريم وعصماء وعلياء وعلي الدين وصلاح الدين.

وقد انفصل عن الزوجة الأولى بسبب زواجه مرة أخرى وهي على ذمته فانفصلا، فقد كانت زوجته الثانية تدعى سحر أبو القاسم وهي التي حاولت قتله، لكن كيف وصلت الأمور إلى ذلك؟

خيانة زوجية مؤلمة ومحاولة للقتل:عبد العزيز مخيون كان معتادا أن يصطحب سحر أبو القاسم -كما أشارت التقارير- لمطعم بعينه، وقد تعودا على أن يتناولا الطعام فيه. بدأت زوجته في التغير بشكل ملفت لكن عبد العزيز مخيون لم يكن يدرك سببًا لذلك.

وكان لدى عبد العزيز مخيون ذات مرة ثلاث أيام من التصوير في الإسكندرية، لكنه قطع المدة وعاد إلى المنزل بشكل مفاجئ ليجد زوجته تخونه مع جرسون المطعم الذي اعتادا ارتياده سويًا.

وقد هرع عبد العزيز مخيون لإحضار مسدسه، لكن زوجته كانت أسرع فجلبت سكينًا قبل أن يلتقط سلاحه واستمرت في طعنه إلى أن وصل عدد الطعنات إلى 21 طعنة.

وقد احتجز عبد العزيز مخيون في المستشفى لحوالي 3 أشهر، بينما حكم على الزوجة والجرسون بمدة 10 سنوات سجنًا مع الشغل.