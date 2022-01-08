شاهد .. ظهور مفزع لـ مها أبو عوف قبل وفاتها .. لن تصدق كيف غير المرض ملامحها وشكلها! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لـ مها أبو عوف قبل وفاتها .. لن تصدق كيف غير المرض ملامحها وشكلها! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة ” هاجر الشرنوبي ” وفاة الفنانة ” مها أبو عوف ” التي وافتها المنية في صباح اليوم في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .

وعلقت هاجر الشرنوبي على صورة برفقة الفنانة الراحلة من كواليس تصوير مسلسلهما ” الحرير المخملي ” وهو يعد آخر أعمال مها أبو عوف الفينة .

وقد ظهرت مها أبو عوف في الصورة بإطلالة صادمة وبشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور حيث فقدت الكثير من وزنها وبدت أنحف كثيرا .

وكتبت هاجر الشرنوبي في تعليقها على الصورة : ” خبر حزين .. من هوانم الزمن الجميل .. كان ليا حظ إني اشتغلت مع حضرتك آخر أعمالك مسلسل الحرير المخملي ” .

وتابعت : ” واتعلمت من حضرتك كتير .. الله يرحمك يا أرق بني أدمة شفتها ويجعل مرضك وتعبك في ميزان حسناتك ”.

وتوفيت مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية وأصيبت بالتهاب رئوى حاد نقلت على إثره مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة .