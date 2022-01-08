شاهد .. اعتراف ناري فجرته احدى نجمات الرقص الشرقي .. كشف عن موقف مع عبدالحليم حافظ كاد أن يتسبب بطلاقها .. اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر اعتراف ناري فجرته احدى نجمات الرقص الشرقي .. كشف عن موقف مع عبدالحليم حافظ كاد أن يتسبب بطلاقها .. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قالت فيفي عبده: "عندما ذهبت مع زوجي لأحد الفنادق بالقاهرة برفقة مدير أعماله وتفاجأت وقتها بدخول الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إلى الفندق ومعه المطرب شفيق جلال.

، وجاءني العندليب الأسمر وأثنى على موهبتي وأمسك يدي، وعندما شاهدني زوجي غار عليّ، ونشبت بينما مشادة كلامية كادت أن تنتهى بالطلاق".

وتابعت: ذات مرة أحببت رجلا هندي الجنسية، ودعاني للسفر معه لبلده، وفوجئت بعادات وتقاليد هذه البلد، فلو مرت بقرة يجبأن تقف السيارات حتى تمر بسلام، وذات مرة وجدت مسيرة رافعين خشب عليه ورود، كنت أظن أنه حفل زفاف ورقصت في الشارع، وتفاجأت أنها جنازة وأن على الخشبة هذا ميت!

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.