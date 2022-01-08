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شاهد .. تحولت الى شبح حقيقي ..اتفرج ام محمود نجمة مسلسل يوميات جميل وهناء .. لن تصدق كيف أصبحت في احدث ظهور لها؟ (صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

آخر إطلالة الممثلة السورية سامية الجزائري التي اشتهرت بدور أم محمود تشعل الانترنت.. شاهدوا كيف أصبحت .

 


انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لملكة الكوميديا السورية الفنانة القديرة سامية الجزائري.

 


وفي التفاصيل أن الجزائري التي اشتهرا بشخصية “أم محمود” في مسلسل “جميل وهنا” أطلت إلى جانب الممثلة الجزائرية خديجة سليمان.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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