شاهد .. صاروخ لبناني .. هيفاء وهبي تفجر الإنترنت بإطلالة صارخة وتكشف عن صدرها بكل وضوح للعلن !

انت الان تتابع خبر صاروخ لبناني .. هيفاء وهبي تفجر الإنترنت بإطلالة صارخة وتكشف عن صدرها بكل وضوح للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مع متابعيها مجموعة صور جديدة من حفل زفاف أحياته وسط عدد كبير من المعازيم.

وضجت صور هيفا موقع التواصل الإجتماعي إذ ظهرت بفستان طويل باللون الزهري ووضعت فوقه جاكيتاً من الريش تناسقت مع إطلالتها.

وتركت هيفا شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة كما وضعت ماكياجاً ناعماً ذات ألوان زاهية.

وكانت نشرت هيفا قبل أيام مجموعة من الفيديوهات على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمةً خاصية الستوري وذلك بمناسبة حفل خطوبة شقيقتها هناء.

واحتفلت وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى هناء في حفل عائلي صغير حيث ظهرت هيفا بكامل أناقتها كالمعتاد وارتدت فستان باللون الأسود.

وبالفيديو توسطت هيفا الحضور لتقدم وصلة رقص تعبيراً منها عن فرحتها بخطوبة شقيقتها، وبفيديو أخر كانت قد نشرته ظهرت هيفا وهي تغمر شقيقتها هناء.

وقد تم تداول الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل المتابعين والمحبين الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه المناسبات.