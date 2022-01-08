شاهد .. أثناء الأستحمام على غرار ميا خليفة .. مودل آش تفجر الانترنت وتثير الغرائز وتظهر للعلن دون ملابس تماماً !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 08:00 صباحاً | (مايا)

نشرت آش صورة جريئة جدا لها، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين.

ظهرت آش بالصورة وهي عارية بالكامل في حوض الإستحمام، وكعادتها منعت المتابعين من التعليق،

فتداولوا الصورة في صفحاتهم الخاصة، متحدثين عن طريقة إستعراضها لجسمها بصورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها، وحتى التعليقات التي تكتبها