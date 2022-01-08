شاهد .. لن تصدق رد صادم للفنانة أصالة على تحدي الفنانة شيرين عبد الوهاب.. بحلق شعرها.. والجمهور يخرج عن صمته ويجلد الأخيرة ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق رد صادم للفنانة أصالة على تحدي الفنانة شيرين عبد الوهاب.. بحلق شعرها.. والجمهور يخرج عن صمته ويجلد الأخيرة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

علقت المطربة السورية أصالة نصري، على تحدي الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، لها بحلاقة شعرها، بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية منذ أن أعلنت طلاقها عن الفنان حسام حبيب وظهرت حليقة الرأس في أحدث حفلاتها في دبي مؤخرًا؛

وباتت حديث الجمهور ومحل اهتمام عدد من زملائها الذين دعموها لمواجهة المحنة التي تمر بها، وشجعوها من أجل العودة بنشاط مجددًا لتقديم أعمال فنية مميزة.

شيرين تتحدى أصالة:

وبمجرد أن أطلت شيرين عبد الوهاب لجمهورها في الحفل، بعد أن قامت بحلاقة شعرها تمامًا، تحدت شيرين صديقتها النجمة السورية أصالة، بشكل طريف

وأكدت أن أصالة لا تستطيع أن تفعل ما قامت به شيرين وأن تحلق شعر رأسها تمامًا وتظهر بهذا الشكل أمام الجمهور.

حيث فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب بلوك جديد بعد أن حلقت شعرها بالكامل، في حفلة لها في أبوظبي بعد أيام من إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

ونشرت فيديو على صفحتها على إنستجرام معلقة: «أنا كده فوقت».

وخاطبت شيرين جمهورها ممازحة بأنها تتحدى الفنانة أصالة نصري بأن تحلق شعرها على غرار ما فعلته.

وسبق وقالت «شيرين» في الفيديو المتداول اليوم: «أنا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو، أنا بحبكم أوى، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا دي، أنا عندي أمى وبناتي وأنتم، ربنا يخليكم ليا».

في وقت سابق، أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بياناً تعلن فيه انفصالها رسمياً عن زوجها المطرب حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية،

من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

تابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام،

ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

موقف أصالة من تحدي شيرين بحلاقة رأسها:

وبالرغم من أن أصالة التزمت الصمت تمامًا ولم تعلق على جدل طلاق صديقتها شيرين عبد الوهاب أو التحدي الطريف الذي أطلقته، إلا أنها قررت مؤخرًا الرد على التحدي والتعليق لأول مرة على ما قامت به النجمة المصرية.

أصالة قالت خلال لقاء تلفزيوني مع قناة سكاي نيوز، إن شيرين عبد الوهاب تتسم بالجرأة والشجاعة لقدرتها على الاستغناء عن شعرها بالكامل بهذه الطريقة، ولفتت أصالة إلى أنها لن تستطيع تقليد شيرين بإطلالتها، حيث إن قصة شعر أصالة بهذه الطريقة، كانت أقصى ما استطاعت أن تصل له.

وأضافت أصالة عن تحدي شيرين عبد الوهاب لها: “أنا قصيت شعري أكثر شيء بقدر أقصه.. شيرين تحدتني على الفاضي.. ما راح أقص شعري مثلها.. هي أجرأ وأشطر”، وتفاعل عدد كبير من متابعي النجمتين مع تعليق أصالة، واعتبروه بمثابة دعم كبير لصديقتها.

سبب تحدي شيرين لأصالة بحلاقة رأسها:

تحدت شيرين عبد الوهاب، زميلتها أصالة نصري، لأنها خاضت نفس تجربة الطلاق، ولجأت أيضًا لقص شعرها بعد طلاقها من المخرج المصري والمنتج، طارق العريان، الذي انفصل عن أصالة وأعلنا انفصالهما في مطلع عام 2020 بشكل رسمي،

دون أن يفصحا عن سبب الطلاق الذي صدم الكثيرين من محبيهما، خاصة وأن علاقتهما الزوجية كانت قوية وأثمرت على طفلين.

وأعلنت أصالة انفصالها الرسمي عن طارق العريان برسالة عبر انستقرام، وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها وعدم الخوض في الأسباب من أجلها ومن أجل طفليهما.

والفنانة السورية كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي،

وانفصلا بعد زواج دام 14 عامًا، حيث أعلنت أصالة نصري، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان.