شاهد – سما المصري بأجرأ وضعية على السرير وعيب!

بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، أحدث صورها عبر السوشيال ميديا، وظهرت فيها ترتدي فستاناً قصيراً وتجلس بوضعية جريئة على السرير داخل غرفة نومها الخاصة.

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علقت سما على الصورة ودافعت عن نفسها ضد منتقديها وقالت: (دي الصوره الاصليه من غير المونتاج اللي موجود علي الفيس اللي مااعرفش مين واقف ورايا وكاتبين كلام مش حلو….عييييب…..اختشوا احسن مااقفش عليكوا…قشطه؟؟).

الراقصة المصرية لا تمل من نشر صور وفيديوهات تظهر فيها بملابس مثيرة وجريئة، تستعرض من خلالها لحمها ومؤخرتها أمام المتابعين عبر السوشيال ميديا.

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