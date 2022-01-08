شاهد .. الزعيم عادل إمام يفجر تصريحات مدوية ويكشف أمور فاضحة قامت بها الفنانة نادية الجندي اثناء تصوير هذا الفيلم الممنوع من العرض !

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام يفجر تصريحات مدوية ويكشف أمور فاضحة قامت بها الفنانة نادية الجندي اثناء تصوير هذا الفيلم الممنوع من العرض ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنان عادل الامام ونادية الجندي من الفيلم الممنوع من العرض بسبب امر قضائي.

وحكى الزعيم عادل الامام قائلاً : "واحنا بنصور فيلم "خمسة باب"، السيدة نادية الجندي بتخاف من الحسد وعندها وسواس قهري وفوبيا بسببه، فمرة داخل البلاتوه لقيت واحد قالي :"استنى، خش برجلك اليمين"

قلتله :"والشمال مالها يعني فيها ايه؟! مش دي بتاعتي برضو ولا ايه؟!"

قالي :"لا المدام محرجة كده، لازم كلنا نخش برجلينا اليمين"، فدخلت برجلي اليمين .. بعد شوية قاعد بظبط نفسي فى الشوت وفجأة لقيت حاجة زي المخاط كده بتاع البرابير حاجة زي كده على قفايا ببص لقيت واحد ورايا هو اللي بيحطها على قفايا وقالي :"دي المدام بتحطها على الناس عشان الحسد " .

وكل شوية فى التصوير ناس تيجي تبخر الاستوديو عشان الحسد، وبعد كل اللي عملته ده "خمسة باب" كان الفيلم الوحيد اللي اتمنع من العرض بأمر قضائي