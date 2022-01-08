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شاهد .. من على الدراجة .. رولا يموت تفقد عقلها و تظهر بملابس شفافة أظهرت كل شيء وبوضوح !!

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الرياض - روايدا بن عباس -  صورةً لها، ظهرت تجلس على دراجة نارية وتستعد لركوبها، وترتدي لباسًا شفافًا أظهر كل تفاصيل جسدها.

رولا أشتُهرت بجرأتها التي يراها كثيرون منها إنها تميل للوقاحة، ولأننا نعرفها مثقفة وصاحبة شخصية صلبة نستغرب أحيانًا لمَ تبالغ بعرض تضاريسها وأعضاء جسدها.

الصورة الجديدة حققت تفاعلًا كبيرًا كالعادة وهذا ليس جديدًا على رولا التي يتابعها عشرات آلاف العرب.

الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي تعيش حياة مستقرة بعيدة عن المشاكل، وتتواصل مع جمهورها وترد على كل الرسائل التي تصلها منها وبعض منها غير أخلاقية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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