شاهد .. لن تصدق: خفايا خطيرة واسرار صادمة وراء رفض الفنانة شمس البارودي.. تغسيل جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز.. والمفاجأة كشفها لسر مؤلم عمره 25 سنة؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق: خفايا خطيرة واسرار صادمة وراء رفض الفنانة شمس البارودي.. تغسيل جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز.. والمفاجأة كشفها لسر مؤلم عمره 25 سنة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قبل عدة أشهر لم توافق الفنانة المعتزلة شمس البارودي بغسل جثمانها.



وفي وقت أخر أعلنت شمس البارودي كشفها سبب توقفها عن تغسيل جثامين الأموات بعد عملها لهذه المهمة الإنسانية لمرات عديدة،

آخرها كان مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي وافتها المنية عام 1993 بعد صراع مع المرض.

وقالت البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها وقفت على غسل جثمان والدتها وحماتها قبل سنوات طويلة، مضيفة:

استجبت لوصية هالة فؤاد بوقوفي على غسل جثمانها بعد إبلاغي بهذه الوصية من والدتها، ولكني كنت أرقد بعد أي غسل لمدة شهر أو شهرين من شدة الموقف».

وأضافت: بسؤالي للعلماء كان ردهم عليّ كالآتي «رعاية بيتك وأولادك أولي من ثواب الغسل وتعبك بعده، لأنك لن تستطيعين حينها رعاية أطفالك»،

ومن ذاك الوقت لم أعد أشارك في أي غسل، خاصة مع وجود إخوات فضليات تؤدين هذا الثواب وربي يلطف بنا جميعاً.