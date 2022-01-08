شاهد .. بكل أسئ وحزن.. هذا الفنان المصري طرد من أمام قبر الرسول فأعتزل فورًا..ولكن الشيخ الشعراوي أعاده للتمثيل..لن تصدق من يكون؟ فيديو

انت الان تتابع خبر بكل أسئ وحزن.. هذا الفنان المصري طرد من أمام قبر الرسول فأعتزل فورًا..ولكن الشيخ الشعراوي أعاده للتمثيل..لن تصدق من يكون؟ فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

روى نجل الفنان المصري الراحل حسن عابدين، قصة طرد والده من أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل عقب عودته من أداء العمرة في السعودية.



وقال خالد في تصريحات تلفزيونية إن والده حسن طُرد من أمام قبر الرسول في المدينة المنورة، فعاد إلى مصر مقررا اعتزال الفن.

وأضاف نجل الفنان المصري: ”والدي كان شغال في مسرحية ”عش المجانين“ عام 1979 وفي الإجازة راح يعمل عمرة، وراح عند مقام النبي عليه الصلاة والسلام وظل يبكي“.



وأكمل خالد: ”حرس المقام الشريف شافوه وعارفين إنه ممثل فطردوه وقالوا له إنت ممثل ابعد مينفعش تقف هنا“.



وأوضح أن والده تأثر كثيرا بهذا الموقف ”ولما رجع حبس نفسه في البيت وبقى يصلي، وخد قرار الاعتزال، فبلغ الأستاذ محمد نجم،

وقال له قدامك 15 يوما وتشوف حد غيري في المسرحية، وبلغ الأستاذ محمد نجم، وحاولوا يقنعوه أنه يرجع بس هو رفض، والأستاذ إبراهيم الشامي قال له تعال نأخذ رأي الشيخ الشعراوي“.

وتابع: ”لما راحوا للشيخ الشعراوي كان بيصلي، وبعد ما خلص صلاة خد بابا بالحضن فاستغرب وقال له حضرتك تعرفني؟ قاله آه طبعا وبشوفلك حاجات كمان، قال له دا أنا جاي عشان أنا قررت أعتزل وسرد له الموقف،

فالشيخ الشعراوي قال له إنت بتقول كلمة كويسة وطيبة لما تعتزل مين هيقول كلام كويس أو طيب، ومن هذا اليوم انشرح صدره وقرر أنه يستمر في التمثيل“.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسن عابدين مسلسل ”أنا وأنت وبابا في المشمش“ والمسلسل من إخراج محمد فاضل وبطولة فردوس عبد الحميد وحسن عابدين ونخبة من النجوم.



وحسن عابدين (21 أكتوبر 1931 – 5 نوفمبر 1989)، واحد من أشهر الممثلين المصريين، وله أدوار مميزة في السينما والمسرح والدراما.



قام ببطولة العشرات من المسلسلات التلفزيونية الناجحة في وقتها، من بينها المسلسل الشهير ”أهلا بالسكان“ بالإضافة إلى عمله في سهرات تلفزيونية وأدوار عديدة في مسرحيات مثل دوره في ”عش المجانين“.

لعب أدوار الأب الحنون والموظف المطحون والإنسان الطيب الذي يحافظ على القيم، كما لعب دور الضابط والباشا. وكذلك الأدوار الكوميدية والتراجيدية.