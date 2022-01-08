شاهد .. صاروخ ارض ارض.. فستان قصير جداً وصدر مكشوف.. جورجينا حبيبة رونالدو في إطلالة ساخنة غير مسبوقة.

انت الان تتابع خبر صاروخ ارض ارض.. فستان قصير جداً وصدر مكشوف.. جورجينا حبيبة رونالدو في إطلالة ساخنة غير مسبوقة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرفت الفنانة الاستعراضية جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو بإطلالتها التي طالما أثارت متابعيها.

وفي آخر ظهور لها على موقع تبادل الفيديوهات والصور "انستقرام"، ظهرت جورجينا مرتدية فستاناً قصير جداً زهري اللون مع فتحة علوية كشف جزءاً كبيراً من الصدر.

تزامن نشر جورجينا للصورة مع احتفالات رأس السنة الجديدة، حيث أرفقت معها صوراً أخرى أظهرتها مع حبيبها النجم البرتغالي وعائلتها، حيث علقت قائلة: "أتمنى لكم أن تكون سنة ​2022​ سنة سعيدة وفيها الكثير من الصحة والحب والسعادة في جميع البيوت، شكرا لكل من كان جزء من حياتي في عام 2021 والحمدلله على العام الجيد الذي مضى".

كما تضمن المنشور الذي شاركت رودريغيز جمهورها إياه، فيديو يظهرها مع رونالدو أثناء مراقبة الألعاب النارية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور جورجينا، حيث تمنوا لها ولعائلتها سنة مليئة بالنجاحات والسعادة رفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يشار الى أن جورجينا هي حبيبة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والذي هو حاليا أب لـ4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، والذي انضم مؤخرا لأكاديمية مانشستر يونايتد فور عودة والده إلى النادي الإنجليزي، كذلك التوأم إيفا وماتيو (أربعة أعوام) وألانا مارتينا (ثلاث سنوات)، التي أنجبتها جورجينا.