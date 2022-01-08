شاهد .. الفنانه هند صبري تخرج عن صمتها وترفع الصوت.. أين حقوق ياسمين عبد العزيز وإيمي سمير غانم ومي عز الدين ومي عمر والجمهور في ذهول ؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر الفنانه هند صبري تخرج عن صمتها وترفع الصوت.. أين حقوق ياسمين عبد العزيز وإيمي سمير غانم ومي عز الدين ومي عمر والجمهور في ذهول ؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تعيد الممثلة التونسية ​هند صبري​ قضية المساواة بين الممثلين الرجال والنساء في الدراما المصرية إلى الواجهة من جديد، من ناحية البطولات والأجور،

لتلقي الضوء على أهمية تحقيق الفرص للممثلات المصريات الكوميديات للحصول على البطولات المطلقة،

وذلك في ​جلسة حوارية​ أدارتها الإعلامية ​ياسمين​ طه زكي، في ​مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​ بدورته الـ43.

وللمنتجين المصريين نرفع مع هند صبري الصوت، لنلقي الضوء على أهم الكوميديات المصريات اللواتي حققنَ نجومية كبيرة في عالم الكوميديا،

ولم تعطَ لهنّ البطولات المطلقة، أو أقلّه الأجر المتوقع بالتساوي مع الممثلين الرجال ومن أهمهنّ إنعام سالوسة، ​عبلة كامل​، إسعاد يونس، ​ياسمين عبد العزيز​ و​إيمي سمير غانم​.



ولا ننسى من الممثلات الكوميديات الراحلات حنان الطويل وسعاد نصر، وغيرهما من اللواتي صنعنَ تاريخاً كبيراً من الكوميديا، فلمن تُسند مهمة حمل شعلة الكوميديا للمستقبل والجيل الجديد،

في وقت تكاد تنعدم الأعمال الكوميدية في مصر، نسبة للأعمال التراجيدية والأكشن، التي يركز عليها معظم المنتجين؟



الممثلات ياسمين عبد العزيز وإيمي سمير غانم و​مي عز الدين​ ومي عمر وغيرهن يستحققن الفرص لتولي البطولات المطلقة في أعمال مقبلة ذات مستوى يوفّر لهنّ النّص الجيّد والإخراج الدقيق والممثلين الجيّدين،

لعلّ الكوميديا دراما تعود إلى الواجهة من جديد بأوسع أبوابها، وتدخل البسمة الى كل بيت لبناني وعربي.