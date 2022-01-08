شاهد .. افجر إطلالة على الكرة الأرضية .. انزلاق صدر (ديمي روز) من فستانها الرقيق في اقوى مشهد صارخ.

انت الان تتابع خبر افجر إطلالة على الكرة الأرضية .. انزلاق صدر (ديمي روز) من فستانها الرقيق في اقوى مشهد صارخ. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصبحت ديمي روز موبي ناجحة على الفور بفضل لقطاتها المثيرة على الإنترنت ، حيث تباهت بشخصيتها المثيرة لملايين المعجبين بها ولم يخيب آخر منشور لها.

نظرت المؤثرة في كل شبر إلى النجمة وهي تثير عاصفة أثناء استرخائها في جزيرة إيبيزا البيضاء ، هاربة من درجات الحرارة البريطانية المنخفضة لصالح مناخ أكثر غرابة. عرضت ديمي ، البالغة من العمر 25 عامًا ، نظرة مغرية على الكاميرا لأنها تخاطر بحدوث عطل في خزانة الملابس حيث كافح نسيج فستانها لاحتواء أصولها الوفيرة حيث انزلق من كتفيها.

من المؤكد أن القنبلة المولودة في ويست ميدلاندز بدت الجزء بينما كانت تسترخي بينما تستمتع بالمناظر الخلابة ، محاطة بأصدقائها ذوي الفراء ذوي الأرجل الأربعة.

ضرب ديمي وقفة مشتعلة في فستان زهري متدلي (الصورة: INSTAGRAM)

انزلقت موبي بإطارها الرشيق وارتدت فستانًا أزرقًا صغيرًا من بريتي ليتل ثينج ، مكتمل بزخارف نباتية بيضاء وأكتاف مبطنة ، تظهر فخذيها المصقولة في صالة الألعاب الرياضية والتي كانت معروضة بالكامل.

بفضل خط العنق المتدلي ، كافحت نهضتها لاحتواء صدرها المنتفخ الذي احتل مركز الصدارة في جميع لقطات ديمي الأربعة التي شاركتها مع 16.1 مليون متابع على Instagram.

ارتدت النجمة عبر الإنترنت ، التي كانت مرتبطة ذات مرة بمغني الراب تايغا ، أقفالها السمراء في أسلاك التوصيل المصنوعة المتموجة ، والتي تتدفق بحرية فوق كتفها قبل أن تستريح على صدرها.

كان مكياج ديمي كما لو كانت تستعد للخروج على سجادة حمراء ، مع شفتيها الممتلئة المتلألئة في ضوء الشمس.

تفاخرت ديمي بانقسامها حيث سارع معجبوها إلى مدحها (الصورة: INSTAGRAM)

لقد علقت على رسالتها: "مرر حتى النهاية لرؤية كلب الحارس الخاص بي والبوكيمون الخاص بيprettylittlething."

المنشور الذي نال إعجاب أكثر من 173000 مرة في غضون ساعات سرعان ما امتلأ بالثناء من متابعيها الذين لم يسعهم سوى الإطراء على جمالها.

قال أحد المعجبين: "مذهل للغاية".

وأضاف الثاني: "أحب شعرك. أحبك".

قال آخر: "ملاك على الأرض".

انزلق فستان ديمي من أكتافها (الصورة: INSTAGRAM)

بينما قال رابع ببساطة: "أنت الأجملكانت ديمي تقيم في إيبيزا بإسبانيا طوال جائحة فيروس كورونا المستمر وتوجهت أيضًا إلى مناخات أكثر غرابة مثل جزر المالديف وتنزانيا.

طوال رحلاتها على مدار العام الماضي ، أبقت ديمي باستمرار الملايين من معجبيها محدثين – غالبًا ما تفاجئهم بلقطات مذهلة تتسكع في البيكيني ، تعرض منحنيات الساعة الرملية ، بينما تسمح لهم أيضًا بالدخول إلى منطقة ما وراء من المؤكد أن القنبلة المولودة في ويست ميدلاندز بدت الجزء بينما كانت تسترخي بينما تستمتع بالمناظر الخلابة ، محاطة بأصدقائها ذوي الفراء ذوي الأرجل الأربعة.

ضرب ديمي وقفة مشتعلة في فستان زهري متدلي (الصورة: INSTAGRAM

انزلقت موبي بإطارها الرشيق وارتدت فستانًا أزرقًا صغيرًا من بريتي ليتل ثينج ، مكتمل بزخارف نباتية بيضاء وأكتاف مبطنة ، تظهر فخذيها المصقولة في صالة الألعاب الرياضية والتي كانت معروضة بالكام

بفضل خط العنق المتدلي ، كافحت نهضتها لاحتواء صدرها المنتفخ الذي احتل مركز الصدارة في جميع لقطات ديمي الأربعة التي شاركتها مع 16.1 مليون متابع على Instagra

ارتدت النجمة عبر الإنترنت ، التي كانت مرتبطة ذات مرة بمغني الراب تايغا ، أقفالها السمراء في أسلاك التوصيل المصنوعة المتموجة ، والتي تتدفق بحرية فوق كتفها قبل أن تستريح على صدرها

كان مكياج ديمي كما لو كانت تستعد للخروج على سجادة حمراء ، مع شفتيها الممتلئة المتلألئة في ضوء الشمس

تفاخرت ديمي بانقسامها حيث سارع معجبوها إلى مدحها (الصورة: INSTAGRAM

لقد علقت على رسالتها: "مرر حتى النهاية لرؤية كلب الحارس الخاص بي والبوكيمون الخاص بيprettylittlething

المنشور الذي نال إعجاب أكثر من 173000 مرة في غضون ساعات سرعان ما امتلأ بالثناء من متابعيها الذين لم يسعهم سوى الإطراء على جماله

قال أحد المعجبين: "مذهل للغاية"

وأضاف الثاني: "أحب شعرك. أحبك"

قال آخر: "ملاك على الأرض"

انزلق فستان ديمي من أكتافها (الصورة: INSTAGRA

بينما قال رابع ببساطة: "أنت الأجملكانت ديمي تقيم في إيبيزا بإسبانيا طوال جائحة فيروس كورونا المستمر وتوجهت أيضًا إلى مناخات أكثر غرابة مثل جزر المالديف وتنزاني

طوال رحلاتها على مدار العام الماضي ، أبقت ديمي باستمرار الملايين من معجبيها محدثين – غالبًا ما تفاجئهم بلقطات مذهلة تتسكع في البيكيني ، تعرض منحنيات الساعة الرملية ، بينما تسمح لهم أيضًا بالدخول إلى منطقة ما وراء الكواليس من حياتها عندما انفتحت عن تأملها اليومي.ا.M)

من حياتها عندما انفتحت عن تأملها اليومي.