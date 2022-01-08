شاهد .. تحولت الى زومبي حقيقي اتذكرون (ام محمود) نجمة مسلسل يوميات جميل وهناء .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها في احدث ظهور لها(صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - احتفل عدد من الممثلين بعيد ميلاد الفنانة السورية سامية الجزائري ، وأطفأت الشموع البالغة من العمر 75 عاما ، وأهمها شقيقتها الممثلة السورية صباح الجزائري ، ونشرت صورتين لها معهاوهي تحتضنها وهما تبتسمان.

عليها : انتِ الذكريات الحلوة وست الحبايب وست الكلّ..العمر كلو حبيبتي وإختي وإمّي..لا قبلك ولا بعدك..ما بتتكرري سيدة الكوميديا.

وتقدم عدد من المشاهير بالمعايدة ل​سامية الجزائري​ عبر التعليقات على صفحة شقيقتها صباح نذكر منهم ​ديما الجندي​ التي تمنت لسيدة الكوميديا العمر الطويل.

وتوجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ بالتهنئة لـ سيدة الكوميديا بالمعايدة والتي شاركتها بالعديد من الأعمال الكوميدية بطريقة مميزة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة :كثيرون يأخذون عني أني أبالغ في معايدة وتذكر أعياد ميلاد أصدقائي وأحبتي