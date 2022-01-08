شاهد .. اتذكرون نجم ذا فويس كيدز (زين عبيد) ؟؟ شاهدوا كيف ظهر اليوم وخطف قلوب الفتيات بوسامته ورجولته.!! (فيديو)

انت الان تتابع خبر اتذكرون نجم ذا فويس كيدز (زين عبيد) ؟؟ شاهدوا كيف ظهر اليوم وخطف قلوب الفتيات بوسامته ورجولته.!! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك الطفل السوري زين عبيد في الموسم الأول من برنامج ذا_فويس كيدز ونال شهرة واسعد جدًا سبب إحساسه وصوته وهضامته.

اختار زين النجمة اللبنانية نانسي_عجرم وانضم لفريقها وانتقل معها إلى الحلقة النهائية من البرنامج وكانت حظوظه أكثر لكن التصويت جاء لصالح زميلته لين الحايك.

وبعد أكثر من أربع سنوات على مشاركته في البرنامج، أطل زين مجددًا على متابعيه وصدمهم بوزنه النحيف بعدما خسر أكثر من 60 أو 70 كيلو وأصبح أكثر جمالًا مما كان عليه من قبل.

زين، كان خضع لعملية جراحية لإنقاص وزنه، وهذ ما صرّح به منذ عامين أو أكثر، لكنه بات نحيفًا جدًا ولم نعرفه لو لم يكتب إسمه.