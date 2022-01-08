شاهد .. ما سمعه كان مخيفاً وصادماً للغاية : أب يخفي جهاز تنصت في شعر إبنته الطالبة.. ليعرف ما يحدث بالمدرسة وهكذا كانت النتيجة؟ ( اتفرج الفيديو )

انت الان تتابع خبر ما سمعه كان مخيفاً وصادماً للغاية : أب يخفي جهاز تنصت في شعر إبنته الطالبة.. ليعرف ما يحدث بالمدرسة وهكذا كانت النتيجة؟ ( اتفرج الفيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يعتبر الأطفال هم هبه من الله سبحانه وتعالى ويجب على الوالدين الانتباه لهما في كل وقت وكل حين ومراقبة سلوكياتهم لمعرفة أي تغيرات تطرأ عليهم سواء بالسلب أو بالايجاب بالاضافة إلى ضرورة الاستماع لهم ومساعدتهم في حل أي مشكلة تواجه طريقهم ومستقبلهم،

حيث يمكن ان يكونوا يريدون المساعدة ولكنهم لا يعرفون كيف يطلبها، وهذا هو الهدف من موضوعنا.



قام أحد الأباء بنقل ابنته إلى مدرسة ابتدائية جديدة لتكون قريبة من مكان سكنهم، حيث أن تلك الطفلة كانت اجتماعية للغاية ومحبة لاصدقائها ومدرستها القديمة،

ولكن عندما نقلها الأب أصبحت حزينة طوال الوقت وكئيبة ولا تريد الذهاب إلى المدرسة.

حاول الأب التحدث معها كثيرا ولكنها لم تجيبه بالإجابة التي تساعده في حل المشكلة،

ففكر الأب في حيلة لمعرفة ما يحدث في المدرسة فقام بوضع جهاز تصنت صغير في شعرها وما اكتشفه كان مفاجأة.

حيث اكتشفت أن هناك إحدى المدرسات تقوم بتعنيفهم كثيرا داخل الفصل والتنمر عليهم، وصوتها دائما عالي ومزعج مما يجعل الأطفال يخافون منها،

فعلى الفور ذهب الأب إلى إدارة المدرسة ليخبرهم عما يحدث من تلك المدرسة وبالفعل تم التحقيق معها لمحاولة تغيير سلوكها أو فصلها عن العمل.