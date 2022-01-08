شاهد .. لن تصدق عندما كبرت هذه الطفلة.. اصبحت في غاية الجمال دوّخت جميع الممثلين بجمالها.. والدنجوان رشدي أباظة طلب يدها فرفضت وقالت: أنا في عمر بنتك؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق عندما كبرت هذه الطفلة.. اصبحت في غاية الجمال دوّخت جميع الممثلين بجمالها.. والدنجوان رشدي أباظة طلب يدها فرفضت وقالت: أنا في عمر بنتك؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي )

في محاولة لإشباع الفضول، يتناقل الجمهور الكثير من صور الفنانين في طفولتهم على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام.



وفي هذا السياق تم نشر صورة قديمة للفنانة المصرية القديرة يسرا صاحبة الوجه الجميل. وظهرت فيها برفقة والدتها الراحلة وبدت في أشهر عمرها الأولى.

رفضت عرض الزواج من رشدي أباظة

في عام 1980 أنتج فيلم "بياضة"، من بطولة رشدي أباظة ويسرا التي كانت في بداية مشوارها الفني، وفي الكواليس دارت قصة حب بين الثنائي ولكنها اعتذرت في النهاية عن الزواج.



وقالت له حينها: أنا أصغر من بنتك قسمت.

وقد صرحت يسرا في احدى المقابلات بعد ذلك أن رشدي أباظة هو أفضل شخص تعاملت معه طوال حياتها،

لأنه كان يعرف جيداً كيف يتعامل معها بشكل، وأحبته من قلبها ولكن لم يكن مقدر لها الإرتباط به بالرغم من الحب المتبادل بينهم.