شاهد .. كأنها حورية عين.. اتفرج ابنة هيفاء وهبي تُنافس والدتها جمالاً وانوثة طاغية.. بدت ساحرة وأنيقة في آخر إطلالاتها ؟(صور)

انت الان تتابع خبر كأنها حورية عين.. اتفرج ابنة هيفاء وهبي تُنافس والدتها جمالاً وانوثة طاغية.. بدت ساحرة وأنيقة في آخر إطلالاتها ؟(صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة من إطلالاتها من دبي حيث تتواجد حالياً مع عائلتها عبر حسابها الخاص على انستغرام.



وظهرت زينب بإطلالات ساحرة وأنيقة، فقد بدت في إحدى الصور بفستان أسود براق ومتوسط الطول.

كما ظهرت في صورة أخرى بفستان أنيق من المخمل باللون البنفسجي.

وأشاد متابعو زينب بجمالها وإطلالاتها، معتبرين انها تُنافس والدتها جمالاً.