شاهد .. دنيا وإيمي سمير غانم تبرأتا من والدهما بعد وفاته .. والسبب صادم وغير متوقع !

انت الان تتابع خبر دنيا وإيمي سمير غانم تبرأتا من والدهما بعد وفاته .. والسبب صادم وغير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جرت اليوم فعالية الدورة الثالثة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي​ برئاسة المخرج عمرو قابيل في المتحف القومي للحضارة، بعنوان "مصر جديدة.. مستقبل جديد".

وبدا لافتا عدم حضور الفنانة المصرية دنيا وشقيقتها الممثلة إيمي ​سمير غانم​ كي تستلما جائزة والدهما الممثل الراحل سمير غانم.هذا وقد حضر حفل الافتتاح اللجنة العليا للملتقى الدكتور حسام بدراوي والممثلة المصرية سميرة عبدالعزيز، والنائب بمجلس النواب الكاتبة ضحى عاصي.

إضافة إلى تكريم اسم الممثل الراحل سمير غانم، كُرّم أيضا الممثلين صلاح عبدالله، وشيرين، وفتحي عبدالوهاب، إلى جانب المخرج تامر كرم، والكاتب الإماراتي عبدالله مسعود.