شاهد .. اسرار وخفايا صادمة.. إبنك لما شاف المشهد بتاعك مع الزعيم عادل إمام عمل إيه؟.. رد مفاجئ من الفنانة فريدة سيف النصر؟

انت الان تتابع خبر اسرار وخفايا صادمة.. إبنك لما شاف المشهد بتاعك مع الزعيم عادل إمام عمل إيه؟.. رد مفاجئ من الفنانة فريدة سيف النصر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي )

فريدة سيف النصر، احدى جميلات ثمانينات القرن الماضي، اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى، وتبناها فنيًا الفنان سمير غانم وضمها إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح وظهرت بعدها في عدد من الأفلام.



وأثارت فريدة سيف النصر الجدل ببعض الأدوار التي قدمتها، حيث اعتبرها البعض جريئة، ومنها دورها في فيلم الهلفوت مع الزعيم عادل إمام.

وحكت الفنانة فريدة سيف النصر خلال لقاء سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود على محطة ART""، عن مشهد "تحت السرير" بينها وبين عادل في فيلم الهلفوت وقالت:

المشهد مكنش كدا خالص وحصلت لي مشكله يومها مع أسامة اللي هو أبو ابني لانه كان غيور جدا.

وأضافت: أنا المفروض بنزل استخبى تحت السرير عشان جوزي فتح الباب ودخل ومش عارفة والمفروض عادل إمام بيخش يستخبى الناحية التانية طبعاً انا مقدرش اقول للأستاذ عادل امام ايه الي انت عملته دا طبعاً انا موت في جلدي بس خلاص امر الله ونفذ هو طبعاً بثقله اتكى على ظهري ومخلصتش!!



وردا على سؤال ابنك لما شاف المشهد بتاع عادل امام عمل إيه؟ قالت فريدة سيف النصر: إبني كان صغير بس هو ما بيقلي أصلا بس بحس لما فيه حاجات بتنعرض على الشاشة بيضايق بس محمد بيحترمني جداً بصراحة.

يذكر أن فيلم الهلفوت أنتج عام 1985 وهو من بطولة النجم عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، وفريدة سيف النصر،

وكتب النص السينمائي وحيد حامد وقام بإدارة التصوير وحيد فريد وأخرج الفيلم سمير سيف ومن إنتاج شركة أفلام صوت الفن.