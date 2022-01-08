شاهد .. اعترافات نارية خطيرة.. انفصال الفنان وائل كفوري عن حبيبته بعد أن كاد يقتلها.. إليكم تفاصيل ما حصل ؟فيديو

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية خطيرة.. انفصال الفنان وائل كفوري عن حبيبته بعد أن كاد يقتلها.. إليكم تفاصيل ما حصل ؟فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/08 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي )

يبدو أنّ انفصال الفنان اللبناني وائل كفوري عن حبيبته اللبنانية شانا عبود قد وقع بالفعل، بعد أن كاد يقتلها في حادث سيرٍ مروّعٍ، دخلا على أثره إلى المستشفى.



انفصال وائل كفوري عن حبيبته

في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده إنفصال الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ عن حبيبته ​شانا عبود​، وذلك بعد تعرضهما لحادث سير مروع في بيروت من فترة.

الأخبار لم يتم نفيها أو تثبيتها حتى الآن، بإنتظار تعليق أحد من المعنيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الثنائي إشاعات إنفصالهما، فبعد حادث السير الذي تعرض له وائل كفوري، وكانت برفقته حينها حبيبته الجديدة شانا عبود،

تردد أن ثمة أزمة بين الطرفين حصلت قبل الحادث وإمتدت الى ما بعده، ويقال إن وائل يطمئن بين الحين والآخر على حبيبته شانا،

لكنه لا يزورها على رغم من سعيه الى تأمين خادمة خاصة لها بعد إصابتها في الحادثة، وتعرضها لكسر في الورك.