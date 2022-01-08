شاهد .. مفاجأة فنية صادمة .. الكشف عن هوية الزوج السري للفنانة الكبيرة عبلة كامل ؟لن تصدق من تكون.؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية صادمة .. الكشف عن هوية الزوج السري للفنانة الكبيرة عبلة كامل ؟لن تصدق من تكون.؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنّان القدير محمود الجندي الكثير من خبايا مسيرته الطويلة والتى من بينها زواجه 4 مرات إضافة إلى زواجه سرًا من الفنّانة عبلة كامل فى البداية ثم الزواج علنا بعدها بفترة.

وأضاف الجندي خلال لقائه مع الإعلامية “شريهان أبو الحسن” ببرنامج “ست الحسن”، المذاع عبر فضائية “أون تى في”، اليوم الاثنين، ، أنه تزوج سرًا من زوجته أم ابنته مريم مؤكدا أنه يعتبر حياته الشخصية ملك أناس آخرين معه، موضحا أن الله أكرمه فى أغلب زيجاته و رزقه بستات أصيلة.

وأوضح الفنان محمود الجندي، أنه تزوج من والدة ابنته مريم سرا لمرورها بظروف اجتماعية سيئه منعته من إعلان الزواج لكنه بعد إنجابه لابنته أعلن زواجه من والدتها لتربيتها وسط أخواتها.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن النجمة الكبيرة:

- وُلدت في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

- تخرجت عام 1984 في كلية الآداب.

- تزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة عام 1986، وبعد سنوات انفصلا.

- في عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما استمر لأقل من عامين وأعلنا انفصالهما في عام 2005.

- بدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر" تلتها بمسرحيات عديدة مع "لينين الرملي".

- عُرف عنها أنها تختار أعمالها بدقة ولا ترضى سوى بالأعمال المميزة.

- بدأت معرفة الجمهور بها من خلال فيلم "وداعا بونابارت" ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، خاصة بعد نجاحها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- ارتدت الحجاب عام 2005، ولم تتوقف عن التمثيل.

- من مواليد برج "العذراء" ومواليده يميلون إلى البعد عن الناس والعلاقات الاجتماعية.

- ترددت أنباء عن اعتزالها التمثيل، وصرح الفنان أحمد كمال لبرنامج "التاسعة" عبر فضائية "الأولى"، أنها طلبت منه الرد على شائعات اعتزالها؛ لأسباب دينية، وأنها أجلت أعمالها الفنية بعد انتهاء أزمة كورونا.

- قال كمال عنها، إنها تعود للعمل مع بداية العام المقبل، وأنها تريد العمل لكنها تنتظر الدور المناسب لها.

- تعرضت لشائعة تدهور حالتها الصحية، ونفى "كمال" بأحد البرامج التليفزيونية، صحة هذا الكلام، وقال إنها بخير وصحة جيدة.

- لا تمتلك أي حسابات على "السوشيال ميديا".

- اضطرت للذهاب لوزارة الداخلية، لاتخاذ إجراء قانوني لتثبت أن هناك حسابًا ينتحل شخصيتها؛ لأنها لا تمتلك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما قاله كمال بأحد البرامج التليفزيونية.

- قال كمال عنها: "لا تستطيع التعامل مع التكنولوجيا بأي شكل من الأشكال".

- أوضح كمال، بأحد البرامج التليفزيونية، إن سبب انفصالهما ليس له أي علاقة بحجم نجوميتهما وأن السبب الرئيسي وراء انفصالهما هو الاختلاف في بعض وجهات النظر والتي أثرت بطريقة سلبية على زواجهما.

- قال الفنان الراحل محمود الجندي، في لقاء تليفزيوني قديم له مع الإعلامية سمر يسري، إن السبب الحقيقي وراء الإنفصال عن عبلة كامل هو غيرته من نجوميتها خلال فترة زواجهما "الغيرة هي أساس الطلاق، فأنا لم أتقبل فكرة غياب الفنانة عبلة كامل في التصوير ساعات طويلة..

وهي لها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيَّ أوي، وخاصة أنهم يختارونني معها في الأدوار مجاملة لها، وده لا يصح لأنني رجل يحترم موهبته ونفسه وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي اتربيت فيه.. وده أثر على العلاقة لحد ما اتفقنا على الانفصال بناء عن رغبتها، وده كان اتفاقنا، إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش" .

- قال عنها المخرج أحمد صقر ببرنامج صاحبة السعادة: "غيرت سيناريو هوانم جاردن سيتي عشان عبلة كامل.. كنت بعمل المسلسل، وكانت معايا عبلة كامل فيه، وحصلها موقف وكانت على المسرح، ووقع الأسانسير على رجليها واتعورت، فاعتذرت عن المسلسل، فكلمت منى نورالدين، وقلت لها شخصية (شكران) مفيش مانع يكون عندها عجز من الأول ونبدأ بيها ونزود الشخصية، وكلمت عبلة وقلت لها مفيش اعتذار، هتعملي المسلسل ورجلك مربوطة، ولما تخفي هتكملي الدور".

- من أهم أعمالها في السينما: "اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا، الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق".

- من أهم أعمالها في التليفزيون: "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي، سلسال الدم".- كانت آخر مشاركاتها الفنية الجزء الخامس بمسلسل"سلسال الدم" الذي عُرض عام 2018.