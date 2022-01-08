شاهد .. لن تصدق وزع ثروته كلها على الفقراء والمحتاجين.. حارس منزل الفنان سمير غانم.. يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الفنان الراحل؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق وزع ثروته كلها على الفقراء والمحتاجين.. حارس منزل الفنان سمير غانم.. يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن الفنان الراحل؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

روى حارس العقار الذي كان يسكنه الفنان سمير غانم أسرار عن حياة النجم الراحل وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.



وقال أحد العاملين بالعقار الذي كان يسكن به النجم الكبير الراحل سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز في لقاء سابق مع "اليوم السابع" أن النجم الراحل كان دائما يتعامل معهم بلطف، وأنه دائم العطف على جميع العاملين بالعقار.



وقال حارس العقار أن النجم الراحل كان لديه كشف به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغ من المال،

وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.

ورحل النجم الكبير سمير غانم، في 20 مايو 2021، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى،

ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.