شاهد .. تفاصيل صادمة ومثيرة .. الفنان الكبير حسن يوسف يكشف الخطأ القاتل الذي أودى بحياة سعاد حسني لتفارق الحياة.

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة ومثيرة .. الفنان الكبير حسن يوسف يكشف الخطأ القاتل الذي أودى بحياة سعاد حسني لتفارق الحياة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان المصري، حسن يوسف، تفاصيل علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرا إلى الخطأ الذي أودى بحياتها.

وقال حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس"، إن سعاد حسني أخطأت عندما اختارت الذهاب إلى لندن"، مؤكدا أن "المنتجيين والمخرجيين كانوا سيتهافتون عليها لو ذهبت إلى لبنان".

وحلت منتصف العام الماضي الذكرى الـ20 لرحيل السندريلا، التي توفيت في 21 يونيو/ حزيران 2001، بعد سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم بها في العاصمة البريطانية لندن

وقالت السفارة المصرية في لندن، يومها، إن الرئيس، حسني مبارك أمر بنقل الجثمان إلى مصر على متن طائرة خاصة لتدفن هناك.