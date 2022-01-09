شاهد .. الفلكي الشهير ميشال حايك يفجر تنبؤات مرعبة للغاية ويصعق الجميع ويزرع الرعب في القلوب و يكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام قليلة؟ اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

صدق توقع جديد لميشال حايك فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن تنفجر شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن.



وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.