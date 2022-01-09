شاهد .. فنانة اغراء شهيرة اعتزلت الفن بسبب بكاء ابنها وفضلت الموت على مساعدة عادل إمام .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر فنانة اغراء شهيرة اعتزلت الفن بسبب بكاء ابنها وفضلت الموت على مساعدة عادل إمام .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - من الأفلام الكوميدية التي لازال يتذكرها الجمهور فيلم “لصوص لكن ظرفاء” الذي جمع بين النجم عادل إمام والفنانة نوال أبوالفتوح وكان كل منهما في بداياته الفنية وفقا ما قالة موقع النجوم الفنى.

الفنانان اجتمعا مرة أخرى ولكن ليس في عمل فني ولكن في أقسى ظروف يمكن أن يمر بها إنسان وهي المرض الذي عانت منه نوال أبوالفتوح في أواخر أيامها.أصيبت نوال أبوالفتوح بمرض سرطان العظام وأنفقت كل أموالها على المرض ولم يتبق معها ما تكمل به علاجها ما دفع عادل إمام إلى إعلانه تخصيص إيراد يوم من مسرحيته “بودي جارد” لصالح علاجها.

نوال ابوالفتوح وعلى غير عادة الفنانين أو أي شخص يمر بهذه الظروف رفضت عرض عادل إمام أو ما اعتبرته إحسان وفضلت البقاء هكذا على أن تقبل تلك الصدقة حتى من زميل لها.

أمام هذا الإصرار من جانب نوال أبوالفتوح تحركت نقابة الممثلين وتقدمت بطلب لعلاجها على نفقة الدولة، حتى وافتها المنية في يوم الثلاثاء 10 إبريل عام 2007 في مستشفى المنيل الجامعي عن عمر يناهز السابعة والستين.

كانت نوال قد أكتشفت إصابتها بالمرض في نهاية التسعينات عقب مشاركتها في مسلسل “الفرسان” الذي جسدت من خلاله شخصية الملكة “شجرة الدر” والذي يعد آخر أدوارها التمثيلية.

وقد شيعت جنازتها عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة وشارك في الجنازة عدد من الفنانين يتقدمهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

من هى نوال أبو الفتوح؟

الفنانة نوال أبوالفتوح، واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، لم تصل لأدوار البطولة المطلقة، لكن بأدوار الإغراء والبنت اللعوب علقت في أذهان الجمهور، لكن حفظ الجمهور اسمها في مسلسل "الشهد والدموع" إذ قامت بدور المرأة المتسلطة "دولت".قدمت نوال الإغراء بشكل جرىء، لتميزها بجمال كبير ولقبت بـ"شامة الحسن"، يرصد موقع "ستوديو" محطات في حياة "صاحبة الشامة فوق الشفاه":

ولدت نوال في 10 أبريل عام 1940، بقرية العزيزية بمحافظة الشرقية، وتخرجت فى معهد الموسيقى عام 1961، وعملت مدرسة موسيقى.

اكتشفها الفنان عبدالمنعم مدبولي، عندما أقام مسابقة للبحث عن وجه جديد تشارك في مسرحية "المفتش العام".

تزوجت من رجل يدعى سمير أبوغدارة عام 1969، وأنجبت ابنها الوحيد أحمد لكنها طلقت بعد عام من الزواج.

اعتزلت الفن 5 سنوات، بعد بكاء ابنها الوحيد أحمد من شدة خجله من الدور الذي تلعبه في الأفلام، وعادت لتقدم أدوارًا مختلفة وأجادت الأدوار القوية والدينية، وقدمت ما يقرب من 20 مسلسلًا دينيًا أهمها "لا إله إلا الله محمد رسول الله، القضاء في الإسلام".

وعن أدوارها في المسلسلات التاريخية والدينية، قالت نوال إنها تحاول محو صورتها السيئة في بدايتها السينمائية، كما أدت فريضة الحج أكثر من مرة.