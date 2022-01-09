شاهد .. مع بداية سنة 2022 ..الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بتوقعات مثيرة وغير متوقعة هي الأولى من نوعها.

انت الان تتابع خبر مع بداية سنة 2022 ..الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفاجئ الجميع بتوقعات مثيرة وغير متوقعة هي الأولى من نوعها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة من التوقعات الجديدة للعام 2022، عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية مع الاعلامي نيشان.

وقالت العرافة الشهيرة أن “الفرج قادم لأغلب الموظفين” و “أزف البشرى للعسكريين بإقرار رفع الرواتب والأجور في العام المقبل”.

وأضافت “الدولار أمام قفزة جنونية ثانية.. “50 وما فوق” حتى تثبيت سعر الليرة بعد شهر 5″. وأشارت إلى أن “لبنان سيشهد إحباط محاولة إغتيال وحداداً في الطائفة المسيحية”. ولفتت إلى أنّ “لبنان رح يرجع يضوي بأيادٍ فرنسية”.

وقالت إنّ “غياب الرئيس سعد الحريري استراحة محارب وهو عائد بقوة وأرى صورة تجمع سعد وبهاء الحريري مع نجيب ميقاتي في لقاء مصالحة”. وتابعت: “سنسمع من جديد “شكراً قطر” ووجوه سياسية مألوفة ستغيب عن الساحة”. وأضافت أنّ “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكون صاحب الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيكون له كتلة وازنة في المجلس”.