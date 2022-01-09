شاهد .. صدمة .. الفتاه الهاربة (رهف القنون) تظهر في وضعية حميمية للغاية ومثيرة مع حبيبتها (الفتاة) فائقة الجمال ؟.. | اتفرج

انت الان تتابع خبر صدمة .. الفتاه الهاربة (رهف القنون) تظهر في وضعية حميمية للغاية ومثيرة مع حبيبتها (الفتاة) فائقة الجمال ؟.. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ما زالت اخبار الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تتصدر وسائل الاعلام في الوطن العربي حيث نشرت رهف القنون مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام من إحدى السهرات الصاخبة برفقة صديقتها ذات الملامح العربية.

حيث ظهرت رهف مرتدية فستان خمري ضيق بفتحات مثيرة كشفت عن ملامح جسدها، وسرحت شعرها بعمل ضفائر رفيعة، ووضعت مكياج ناعم، محتضنة صديقتها بطريقة اعتبرها المتابعين حميمية، حيث يعتقد البعض أنها ربما تكون حبيبتها، لأنها صرَّحت في إحدى المرات أنها تبحث عن حبيبة.

واستمتعت رهف القنون وصديقتها بأجواء احتفالية مع عدد من الشبان والفتيات، حيث تناولن المشروب والمواد الكحولية ورمين الأموال على راقصات التعري، كما شاركت صديقة رهف القنون "Mahrukh" الفيديو الذي يجمعها برهف، وأرفقته بتعليق: "حبيبتي".كما شاركت رهف القنون متابعيها صورة لها وهي ترتدي مايوه السباحة الضيق باللون الزهري اظهر مناطقها الحساسة بطريقة أغضبت بها المتابعين.

رهف القنون هي فتاة سعودية هربت من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري، وشغلت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها لفترات طويلة، وتتميز رهف القنون باثارتها للجدل بسبب اطلالاتها الخادشة

، وتصريحاتها الجريئة والتي لا تشبه المجتمع المحافظ الذي خرجت منه، ولا سيما اعترافها بأنها ثنائية الجنس، كما شاركت بمسيرات دعم المثليين.