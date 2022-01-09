شاهد .. بإطلالة فاضحة للغاية .. مودل روز تصدم الكل وتنافس ميا خليفة شخصياً !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة فاضحة للغاية .. مودل روز تصدم الكل وتنافس ميا خليفة شخصياً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل روز​، الجمهور مجموعة صور متفرقة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت روز بالصور وهي مستلقية على سرير طبي، مرتدية سترة سوداء مفتوحة وتنورة موشحة مفتوحة من جانب واحد.وعلق المتابعون على صورة مودل روز، معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بأناقتها التي اعتادوا عليها.

يذكر أن روز نشرت مسبقا فيديو وهي ترتدي كروب توب باللون الأبيض، مظهرة صدرها بشكل واضح، وشخص ما يطعمها الطعام وكانت قد ظهرت في مقطع فيديو آخر، وهي تمارس الرياضة بنفس الثياب.