شاهد .. خفايا صادمة عن الفنانة مي عز الدين .. والدتها أجبرتها على الإسلام وسبب انفصالها عن اللاعب محمد زيدان صادم للغاية!

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة عن الفنانة مي عز الدين .. والدتها أجبرتها على الإسلام وسبب انفصالها عن اللاعب محمد زيدان صادم للغاية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تكن حياة مي عز الدين مستقرة عائليا منذ طفولتها، فهي من مواليد قبل 40 عامًا في الإمارات والديها انفصلا بعد 3 سنوات فقط.

، وهذا ماسبب تعاستها وعدم استقرارها فعادت بها والدتها إلى اسكندرية وعاشت معها."مي" شخصية حسّاسة جدًا وعاطفية على عكس مواليد برج “الجدي”، فابتعاد أبوها عنها كان السبب في هذا النقص الذي عاشته في حياتها ورغبتها في إيجاد رجل يملأ هذا الفراغ إلا أنها حتى يومنا هذا تعيش عزباء.

عانت من الاكتئاب كثيرًا في حياتها، فتلتزم معظم وقتها في غرفتها وحيدةً، حتى أنّها أحيانًا تبقى داخلها لأكثر من شهر بدون ملل، وهي شبه بعيدة عن المناسبات الاجتماعية والاحتفالات. تُفضّل الوحدة دائمًا.

والدتها المسيحية كانت حريصة دائمًا أن تكون إبنتها ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي، فكانت تضربها في طفولتها لكي تصلي وتصوم، فالأم تعتقد أنّ إبنتها ولدت لأب مسلم ويجب أن تلتزم بالدين الذي ولدت عليه ولم تقنعها يومًا لإعتناق المسيحية.

في العام 2009، وجدت مي حُب حياتها وهو اللاعب المصري محمد زيدان، كان خارجًا من علاقة فاشلة وأقدم على خطبتها بعد أشهر قليلة، ولكن طبعها الصعب أفشل خطوة الزواج وهما صديقان لغاية يومنا هذا.

ترفض تقديم أدوار الإغراء وفي بداياتها الفنية عرض عليها بطولة فيلم مع نجم مهم جدًا لكنها رفضت العمل بسبب رغبة المخرج في تقديم مشهد لها وهي ترتدي المايو وهذا كان أمرًا مرفوضًا بالنسبة لها.

يُرافقها الحرّاس عند خروجها من المنزل بسبب خوفها الكبير من الناس، وهو الأمر الذي زرعته في قلبها والدتها التي كانت شديدة الخوف والقلق عليها.قبل أشهر أصيبت مي بعوارض الاكتئاب مجددًا بعد فشل مسلسلها الأخيرة “البرنسيسة بيسة”، حيث تعرّضت لهجوم قاس وسخرية من الناس الأمر الذي دفعها للابتعاد والاختفاء كليًا من وقتها عن مواقع التواصل الإجتماعي.

تلتزم مي الاختفاء منذ أكثر من 6 أشهر ولا أحد يعرف عنها شيئًا سوى المقربين منها، وقامت بتأجيل مسلسلها الرمضاني لهذا العام، لأنّها خائفة من الفشل وتريد أن تدرس خطواتها جيدًا.