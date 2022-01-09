شاهد .. هل تذكرون الطفل (اللي كل الجبنة) في فيلم أبو علي؟! .. هذا هو الان في أول ظهور بعد غياب طويل .. وسامته فاقت الوصف والتوقعات!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفل (اللي كل الجبنة) في فيلم أبو علي؟! .. هذا هو الان في أول ظهور بعد غياب طويل .. وسامته فاقت الوصف والتوقعات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - “مين فيكو اللي أكل الجبنة…؟”.. من منا لا يتذكر هذه الجملة الشهيرة من فيلم أبو علي والتي قالتها الفنانة الراحلة “نادية العراقية” عندما كانت تعاقب أبنائها بسبب كيلو الجبنة الذي اشترته.

ظلت هذه الجملة تتردد فيما بيننا حتى الآن وكذلك المشهد الذي قيلت فيه، حيث كان هناك طفل يتميز بخفة الدم وطريقة أكلــه المضـحـكــة للجبن بجوار الفنان كريم عبدالعزيز.

لاحظنا اختفاء هذا الطفل، فمنذ فترة وهو لم يظهر في عمل فني، وأخر عمل ظهر فيه هو فيلم الجيل الرابع، أي أنه مختفي منذ أكثر من 6 أعوام.

ومؤخرًا أطلّ الفنان الشاب طارق عصام، الذي أدَّى دور طفل شقي في عدد من الأفلام، على الجمهور لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، وذلك من خلال برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة “DMC”.وروى “طارق” كواليــس أدائه أحد المشاهد الشهيرة في فيلم “أبو علي” وهو مشهد “ميــن أكل الجبنة؟” مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكي و الفنانة الراحلة نادية العراقية، لافتًا إلى مشاركته في فيلــم “حاحا وتفاحة” مع طلــعت زكريا ياسمين عبد العــزيز، وفيلـــم و”365 يوم سعادة” مع أحمد عز ودنيا سمير غانم.

فهو من ضرب الفنان طلعت زكريا في فيلم “حاحا وتفاحة”، وهو من ظهر في فيلم “أيظن”، شقيق حميد الشاعري، بالإضافة إلى فيلم أبو علي عام 2006، وفيلم “جعلتني مجرما” فهو الطفل الذي ضرب أحمد حلمي بـ النبلة.

وتابع الفنان الشاب بأن عمره الآن يبلغ 24 سنة ويتمنى العودة مجددًا إلى عالم الفن، لافتًا إلى تشجيع الفنان كريم عبد العزيز له خلال تصوير فيلم “أبو علي” وحثّه له على الشجاعة وعدم الخوف خلال التصوير.