شاهد .. ليس ممثلاً ولا وسيماً .. هذا هو الشخص الذي رفضت الفنانة (هند رستم) رشدي أباظة وصلاح ذوالفقار من اجله!

انت الان تتابع خبر ليس ممثلاً ولا وسيماً .. هذا هو الشخص الذي رفضت الفنانة (هند رستم) رشدي أباظة وصلاح ذوالفقار من اجله! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، ، بأن الفنان رشدي أباظة أحب والدتها بشدة، وعرض عليها الزواج لكنها رفضت.

وأضافت أن الفنان صلاح ذو الفقار تقدم لخطبتها، لكنها رفضته أيضا، وفضلت عليهما الدكتور محمد فياض،الذي أحبته كثيرا وتزوجته.ابنة هند رستم كشفت تفاصيل زيجة والدتها من الدكتور محمد فياض، بقولها: “تزوجت والدتي من دكتور فياض عام 1961، وكانت في قمة شهرتها ومجدها، ولم يعترض على أدوارها، فقد كان على ثقة كبيرة بكل ما تقدم”.

وتابعت: “كانت والدتي تحب أن يناديها الجميع بلقب “مدام فياض”، من شدة حبها له، وكان يقدر هو هذا الحب، خاصة أنها تزوجته وهو في بداية حياته العملية، بينما كانت هي نجمة يتحدث عنها الجميع”.

وعما إذا كان يقف وراء قرار اعتزالها، قالت: “في عام 1977 اتخذت والدتي قرار الاعتزال، ولم يتدخل أحد في هذا القرار، بل كان عن قناعة تامة منها، وقالت لقد قدمت كل الشخصيات، فلماذا أكرر نفسي، وسأعتزل لتظل صورة هند رستم جميلة في أعين جمهورها”.

وكشفت أن والدتها عانت كثيرا بعد وفاة زوجها محمد فياض، حيث دخلت في حالة اكتئاب شديدة انتهت بوفاتها بعد أقل من عامين على رحيله.