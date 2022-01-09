شاهد .. الجمهور يشتم هيفاء وهبي بسبب إطلالتها الفجة .. وتاتو هذه المنطقة يظهر بكل وضوح.

انت الان تتابع خبر الجمهور يشتم هيفاء وهبي بسبب إطلالتها الفجة .. وتاتو هذه المنطقة يظهر بكل وضوح. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انهالت الشتائم على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عقب إطلالتها الأخيرة التي اعتبرها كثيرون خارجة عن إطار الأدب والحياء، على حد وصفهم.

وفي التفاصيل، شاركت الفنانة اللبنانية الحسناء هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية على منصة تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام" صورة من احتفالاتها برأس العام الجديد.

وظهرت وهبي مرتدية فستاناً أحمر اللون كاشفاً عن فخذيها ومنطقة الصدر.

ولاحظ الجمهور أيضاً ظهور التاتو أسفل قدم الفنانة اللبنانية.وفي تفاصيل آخرى، ظهرت الفنانة بملامح أنثوية مستندة على حائط زجاجي، إلى جانب أن تسريحتها الهادئة أبرزت ملامحها الجميلة.

وعن ردود الفعل، فقد أطرب متابعوا الفنانة معشوقتهم بكلمات الحب والغزل، معتبرين أنها أيقونة جمال مقارنة مع مثيلاتها، كما أنهم تمنوا لها عاماً سعيداً ومزيداً من التالأق.

بالمقابل، استمرت شريحة بكيل الشتائم واعتبار هيفاء وهبي "تجر الشباب للرذيلة"، وهو ما نفاه محبوها مطالبين كل من ينتقديها أن يغادر صفحتها وأن يغلق حسابها وفمه، على حد تعبيرهم

وكانت مواقع التواصل قد ضجت بخبر زواج هيفاء وهبي من أمير خليجي، حيث قيل إنه سعودي، كما وأشيعت أخبار أنه التقى بهيفا صدفة أثناء تواجدهما في أحد الفنادق الكبرى، في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن الخبر تبين أنه محض إشاعات لا أساس له من الصحة.