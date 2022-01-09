شاهد .. هل رأيتم جمالا كهذا من قبل.. اتفرج اول ظهور لزوجة الفنان القيصر كاظم الساهر الأخيرة .. فاتنة وجمالها لايوصف .. ؟ (الصور)

انت الان تتابع خبر هل رأيتم جمالا كهذا من قبل.. اتفرج اول ظهور لزوجة الفنان القيصر كاظم الساهر الأخيرة .. فاتنة وجمالها لايوصف .. ؟ (الصور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

انتشرت في مو اقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة تونسية قيل إنها زوجة الفنان الكبير القيصر كاظم الساهر .

وكانت مواقع كثيرة نشرت صور للفنان كاظم الساهر مع الفتاة التونسية التي سبق أن نشرت صورتهما منذ أشهر، وقيل إنها الفتاة التي يعيش معها قصة حب، حتى انتشر خبر زواجه منها بسرعة البرق.

واستند متابعون في مواقع التواصل إلى تأكيد من صحافي عراقي يدعي حيدر التميمي.

وبدأت تنتشر للساهر صورة مع امرأتين مختلفتين، والقول إنّ كل واحدة منهما هي زوجته.

ووصفها احد المتابعين وقال : فاتنة وجمالها لا يوصف .. هل رأيتم جمالا كهذا

واللافت أن الفتاتين تحملان اسم سارة، إلا أن الأولى تونسية والثانية مغربية. واختلط الأمر على الجمهور بين "السارتين"، وتساءلوا: "زوجة كاظم من تكون؟".

وما لا يعرفه كثيرون، أن سارة المغربية هي مهندسة ديكور، نفّذت ديكور منزل الساهر في . أما الفتاة الثانية، وهي التي انتشرت صورتها إلى جوار الساهر، فهي سارة التونسية.

ويوجد في الصورة ابنه وسام وبعض الأصدقاء، وهم أقرباء زوجة ابنه وسام السابقة، الأمر الذي جعل البعض يطلق شائعة زواج كاظم منها، لكونها موجودةة معه في جلسة عائلية..