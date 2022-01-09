شاهد .. بيان ناري من الأختين (دنيا وإيمي) سمير غانم بشأن ظهور زوجة ثانية لوالدهما ومطالبتها بنصيبها من الميراث.!

انت الان تتابع خبر بيان ناري من الأختين (دنيا وإيمي) سمير غانم بشأن ظهور زوجة ثانية لوالدهما ومطالبتها بنصيبها من الميراث.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف ناطق رسمي مقرب مقرب من النجمتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم حقيقة ما يتردد خلال الساعات الماضية عن ظهور زوجة ثانية لوالدهما الفنان الراحل سمير غانم وتطالبهما بالميراث، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المصدر المقرب لـ“فوشيا“ قائلاً: ”كل ما يتردد حول هذا الأمر غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة، ولم يحدث أن الفنان سمير غانم كان متزوجا على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بل إنها مجرد شائعات لا نعرف الغرض منها، والجميع يعلم قصة الحب الكبيرة بين سمير ودلال، كما أن الجمهور لا يمكن أن يصدق مثل تلك الأقاويل، لذلك لم يهتم بالخروج لنفيها كل من دنيا وإيمي“.

وأضاف: ”الغريب في الأمر أن بعض المواقع الإخبارية تداولت الخبر دون التأكد منه، وهذا ما أعطى المسألة أكبر من حجمها، وأتمنى من الوسائل الإعلامية التدقيق في مثل تلك الأمور خاصة أنها تتحدث عن نجم كبير وله جماهيريته، وبالتأكيد تلك النوعية من الشائعات تؤثر بالسلب على المقربين منه، خصوصاً أن دنيا وإيمي لا تزالان تعيشان حالة من الحزن والأسى على فقدان والدهما ووالدتهما، وكل ما يصبرهما هو حالة الحب التي غمرتهما سواء من المقربين منهما أو من الجمهور العريض“.

وتعتبر هذه ليست الشائعة الأولى التي خرجت على أسرة سمير غانم، بل إنها واجهت العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وكان أبرزها شائعة وفاة دلال عبد العزيز أثناء تواجدها بالمستشفى وقبل رحيلها بعدة أسابيع، كما ظهرت مؤخراً شائعة اعتزال إيمي سمير غانم وارتدائها الحجاب بعد تداول صور لها أثناء تأديتها العمرة، وهو الأمر الذي نفاه مصدر مقرب منها لـ“فوشيا“.

وتزوج سمير غانم مرتين في حياته، الأولى كانت خلال فترة شبابه وكانت من فتاة صومالية، واستمرت تلك الزيجة لمدة عام واحد فقط ولم تسفر عن أبناء، وانفصلا بعدها بسبب اختلاف في الطباع.

ثم تزوج من الفنانة دلال عبد العزيز بعد قصة حب بدأت عندما تقابلا للمرة الأولى في مسرحية ”أهلا يا دكتور“، وأنجب منها دنيا وإيمي، واستمرت الزيجة حتى وافته المنية.