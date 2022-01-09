شاهد .. كأنها حورية من الجنه.. اتفرج اول ظهور لـ أبنة الزعيم عادل امام التي خبأها عن الجميع من سنين طويلة .. جمالها فاق الوصف والتوقعات؟

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنه.. اتفرج اول ظهور لـ أبنة الزعيم عادل امام التي خبأها عن الجميع من سنين طويلة .. جمالها فاق الوصف والتوقعات؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

رغم عشقها للتمثيل الا انها اختارت الابتعاد عنه بسبب نصيحة والدها الفنان الكبير عادل امام الوالد الحكيم قال لها البعد عن الاضواء غنيمة .

سارة ابتعدت نيائيا عن الاضواء بسبب رغبة زوجها ايضا وال تظهر الا مرة واحدة من قبل ف عام 2006 ثم ظهرت مؤخرا لتقلب بظهورها السوشيال ميديا .

ونشر الصحفي علاء حكيم أحدث صور لابنة عادل إمام سارة أو ساسو كما يحب أن يناديها الزعيم؛.

وهي خريجة إعلام بالجامعة الأمريكية تزوجت من زميلها في الدراسة رجل الأعمال أحمد نبيل مقبل, وكانت هذه الزيجة مثار حديث الكثير من الأوساط الفنية والثقافية وقتهاء لأن زوجها ابن قيادي إخواني.

وتم عقد القران بمشيخة الأزهر وعقده شيخ الأزهر الأسبق كد سيد طنطاوي عام 4.

عاشقة للتمثيل بالرغم من عدم ظهورها سابكًا أمام الكاميرات, إلا أن الفنان عادل إمام قال في تصريحات صحفية له إن ابنته كانت تحلم بالدخول في مجال التمثيل, إلا أنه لم يؤيدها في ذلك الأمر رفض والدها التمثيل

اصر النجم الكبير عادل إمام على موقفه برفض السماح لابنته بدخول الساحة الفنية. بسبب العادات والتقاليد الي يرفضهاء ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد, على اعتبار أن موقفه غير منطقي.

ما دام هو نفسه يشتغل بالفن ويقبل الفنانات. ورفض من قبل التحاق ابنته بمجال التمثيل. وأرجع الأمر إلى رفضه أن يتم تقبيل ابنته., وهو الأمر الذي آثار ضجة كبيرة قِ الوسط الفني وقت صدوره.

وف الوقت الذي رفض فيه عادل إمام هذا الأمر لابنته. كان مساندا وداعما لتجربة ابنه كد عادل إمام الذي بات واحدا من نجوم الصف الأول في الوقت الحالي.



سارة عادل إمام من مواليد عام 1977, وتعد أصغر من شفقيقها رامي بثلاث سنوات, وظهرت من قبل عبر فيديو بتطبيق تيك توك مع ابنتهاء وظهرت أيضًا في حفل أحمد عمرو عرفة ابن الخرج الشمهير, وتناقلت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي صورها.