شاهد .. بعد غياب اكثر من 23 سنة... لن تصدق كيف اصبح شكل وملامح ..خضير بطل مسلسل ..لن أعيش في جلباب أبي ..وغدر به الزمن ؟ بالصور

انت الان تتابع خبر بعد غياب اكثر من 23 سنة... لن تصدق كيف اصبح شكل وملامح ..خضير بطل مسلسل ..لن أعيش في جلباب أبي ..وغدر به الزمن ؟ بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

بعد تقديمه دور خضير زوج ابنة الحاج عبد الغفور البرعي في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي منذ أكثر من 25 عاماً،

انتشرت صورة للفنان مؤمن حسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها بملامح كبيرة ولحية بيضاء،

مع عائلته التي حرص أفرادها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وظهروا جميعاً مرتدين الكمّامة.

يُذكر أن مؤمن حسن، بدأ مسيرته الفنية مبكراً، حيث شارك في صغره في عدد من الأعمال الدرامية المهمة منها مسلسل "دموع في عيون وقحة"

مع الفنان عادل إمام عام 1980، وفيلم "غريب في بيتي" مع الفنانة سعاد حسني والفنان نور الشريف عام 1982.

إلا أن دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، يظل أكثر أدواره قوةً وتأثيراً، حيث كرر فيه تجربة العمل مع نور الشريف على شاشة التلفزيون،

ليقدّم دور "خضير" زوج "نفيسة" ابنة "عبد الغفور البرعي"، ويشتهر بعدها بهذا الاسم.

يُذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض عام 1996، وهو عن قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار لمصطفى محرم،

وبطولة باقة من النجوم على رأسهم نور الشريف، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، وناهد رشدي، ووفاء صادق، ومنال سلامة.