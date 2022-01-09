شاهد .. ارتكبت المعصية مع ابن الجيران.. واتجوزت حد تاني وخايفة يكتشفني في ليلة الزفاف؟ الدكتور مبروك عطية فاجأها بوصفة غريبة؟

انت الان تتابع خبر ارتكبت المعصية مع ابن الجيران.. واتجوزت حد تاني وخايفة يكتشفني في ليلة الزفاف؟ الدكتور مبروك عطية فاجأها بوصفة غريبة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/09 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي )

أعاد الدكتور مبروك عطية نشر قصة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيها إجابة عن سؤال ورد إليه حول فتاة ارتكبت المعصية مع ابن الجيران وكيف تعمل عندما تتزوج من شاب آخر.



وقال عطية: انا بعد ٣٠ سنه دراسه طلعت رايي ده ، إن بنت ارتكبت المعصية تعمل ايه لما تيجي تتجوز واحد تاني لان الديب اللي غلط معاها مش هيتجوزها عمره

ولو اتجوزها هيتجوزها يومين ويطلقها انا رأيي انها لا تعمل عمليه ولا تغش ولا تخدع ولا تفضح نفسها عكس الكلام اللي بيتقال في سوق الدين والفتاوي كله.

وأضاف: هي تدخل في امان الله محدش اكتشف الموضوع ربنا سترها حد اكتشفه ملهاش عنده جنيه في زمته ويطلقها من غير هي ما تتكلم ولا كلمه ولا تفضح نفسها.



وحذر عطية من فضحها، قائلاً: يفضحها ربنا يفضحه ، على فكره يا وفاء اللي بيفضح حد من تلقاء نفسه ربنا بيدافع عن المفضوح انما المفضوح ده لو فضح نفسه ربنا لا بيستره دنيا ولا آخره.



وبسؤاله: توصي البنت اللي غلطت بايه؟ قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ،

اوصيها بأنها تتوب وماتعملش الذنب تاني حتى لو الدنيا ادربكت على دماغها ودماغ اللي جابوها هي تعرف ان فيه توبه ومالهاش دعوه بالمجتمع ده نهائي.